Півсотні мешканців Лисичанська підозрюють у зраді. Вони здавали через Starlink позиції ЗСУ

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Служба безпеки і правоохоронці перевірили понад 50 мешканців Лисичанська, який межує із Сєвєродонецьком, які могли здавати позиції ЗСУ росіянам.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, підозрювані у держзраді користувалися супутниковим інтернетом Starlink, встановленим у гуманітарному штабі для того аби передавати інформацію окупантам через Telegram.

«Приходили, брали гуманітарку, просили допомогу — отримували її, і не виходячи зі штабу- зраджували Україну. Знали, що своїми діями вбивають і руйнують. За що ви здавали своїх?», — написав Гайдай у Facebook.

Він додав, що СБУ вже виявила канали зв’язку представників окупантів з так званими коригувальниками вогню.