Netflix анонсував другий сезон «Гри в кальмара» і показав тизер

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Режисер серіалу «Гра в кальмара» Хван Дон Хек анонсував другий сезон. У ньому буде головний герой Сон Гі Хун, ведучий та бойфренд ляльки з першого випробування першого сезону.

Також може повернутись і чоловік у костюмі, який запрошував учасників до гри. Премʼєра планується на початку 2024 року.

«Минулого разу знадобилося 12 років, щоб втілити в життя перший сезон «Гри в кальмара». Але знадобилося 12 днів, щоб Squid Game стала найпопулярнішим серіалом Netflix за всю історію. Як сценарист, режисер і продюсер «Гри в кальмара» — красно дякую фанатам у всьому світі. Дякую, що дивитеся та любите наше шоу», — додав режисер.

«Гра в кальмара» — це південнокорейський трилер про виживання, дія якого відбувається в сучасному Сеулі. Групі з 456 людей пропонують зіграти в серію дитячих ігор з шансом виграти величезну суму грошей, але в разі програшу вони загинуть. Серіал у жовтні 2021 року офіційно став найпопулярнішим на Netflix.