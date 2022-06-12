Фінляндія не планує вступати до НАТО без Швеції

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Фінляндія не вступить до НАТО, якщо членство Швеції буде відкладено через спірні питання з Туреччиною.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Ніїністьо на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Столтенберг підтвердив свою думку про те, що побоювання союзної Туреччини сприймаються всерйоз, «адже йдеться про тероризм та постачання зброї». Ніїністьо, зі свого боку, підтвердив, що Фінляндія не має наміру подавати заявку на членство без Швеції: «Я скажу, що випадок Швеції — це наш випадок. Це означає, що ми будемо йти далі разом».

Минулого місяця Швеція та Фінляндія подали заявку на приєднання до НАТО, але вони зіткнулися з опозицією з боку Туреччини, яка звинуватила їх у підтримці та приховуванні курдських бойовиків та інших груп, які вона вважає терористами. Туреччина є ключовим союзником для Альянсу через своє стратегічне розташування на Чорному морі між Європою та Близьким Сходом.