Окупанти знищили два мости, які ведуть до Сєвєродонецька. В Лисичанську загинула дитина, а у Гірській громаді важкі бої

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Українські військові продовжують стримувати навалу росіян у Сєвєродонецьку, але ворог обстрілює шляхи і навколишні райони.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Росіяни зруйнували два мости, які ведуть до Сєвєродонецька. Третій — під обстрілами і може обвалитися. У разі його руйнування обласний центр буде відрізано. Евакуації з міста немає, але влада працює над цим питанням. Поки єдиний варіант виходу з міста — це пішки вцілілим мостом.

На території заводу «Азот» у Сєвєродонецьку залишаються близько 500 мирних мешканців, з них 40 — це діти. Іноді військовим вдається когось евакуювати.

Лисичанськ потужно обстрілюють. Сьогодні загинула шестирічна дитина.

Важкі бої тривають у Гірській громаді.

Гайдай наголосив, що військові готові до будь-якого розвитку подій. Загрози оточення українських військ на Луганщині немає, стверджує він.