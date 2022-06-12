Розвідка Британії: росія готується перекинути в Україну резервні батальйони

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За даними розвідки Великої Британії, рф готується перекинути в Україну резервні треті батальйони. Росія використовує свою перевагу в чисельності військ та артилерії, щоб поступово захопити Сєвєродонецьк та навколишню територію.

«Треті батальйони в бригадах найчастіше укомплектовані не повністю — росії, швидше за все, доведеться покладатися на новобранців чи мобілізованих резервістів для перекидання цих підрозділів в Україну», — повідомили у розвідці, додавши, що розгортання всіх трьох батальйонів у довгостроковій перспективі зменшує здатність формувань відновлювати боєздатність після ротації.

Крім того, Міноборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій станом на 12 червня.