Під час двох обмінів тілами Україні повернули 220 захисників Маріуполя з «Азовсталі»

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Боєць полку «Азов» Дмитро Козацький (позивний «Орест»)

Під час двох обмінів тілами загиблих Україні віддали тіла 220 захисників «Азовсталі», третина — це «азовці».

Про це 12 червня повідомив колишній командир полку «Азов» Максим Жорін.

Триває процес упізнання тіл, на це можуть піти місяці. За словами Жоріна, з «Азовсталі» повернути треба ще стільки ж тіл, перемовини тривають.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну керівництво заводу відкрило прохідні комбінату, щоб забезпечити вільний доступ цивільних у бомбосховища. Російські окупанти почали штурмувати завод 19 квітня, 4 травня вони туди прорвались. Пізніше з території заводу дозволили вивести цивільних. Українські захисники звідти вийшли 17 травня (їх понад дві тисячі), наразі вони перебувають у полоні росіян і чекають на обмін. Територію заводу обороняли «азовці», прикордонники, нацгвардійці, працівники СБУ та морські піхотинці.