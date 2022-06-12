Війська росії знову обстріляли Дніпропетровщину — загинула жінка

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Війська росії обстріляли два райони Дніпропетровської області — Синельниківський та Криворізький. Одна людина загинула.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

У Покровській громаді загинула жінка. Обстріли зруйнували будинок.

У Зеленодольській громаді російські війська обстріляли міський парк з «Ураганів». Сталася пожежа. Від вогню ніхто не постраждав, пожежники загасили займання.