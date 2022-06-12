Війська росії знову обстріляли Дніпропетровщину — загинула жінка
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Війська росії обстріляли два райони Дніпропетровської області — Синельниківський та Криворізький. Одна людина загинула.
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
У Покровській громаді загинула жінка. Обстріли зруйнували будинок.
У Зеленодольській громаді російські війська обстріляли міський парк з «Ураганів». Сталася пожежа. Від вогню ніхто не постраждав, пожежники загасили займання.