До Норвегії та Данії на лікування відправили 19 поранених та хворих українців

Новини

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство охорони здоровʼя України та Єврокомісія евакуювали 19 українців для спеціалізованого лікування в Норвегії та Данії.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Серед евакуйованих є жінка, яка на початку березня постраждала від російських обстрілів під Києвом. Її супроводжує син. Зараз пацієнтка все ще перебуває у важкому стані та потребує подальшого тривалого лікування.

Хворих та поранених перевезли до Львова та стабілізували їхній стан, а потім вони вирушили на лікування до Норвегії та Данії на борту спеціальних повітряних шпиталів.

Евакуювали людей зі складними мінно-вибуховими пораненнями, людей, які потребують спеціалізованого лікування, а також пацієнтів із захворюваннями, які наразі неможливо лікувати в Україні.