Зеленський отримав премію імені Бориса Нємцова

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський став лауреатом премії імені Бориса Нємцова у 2022 році. Її дають за боротьбу за свободу.

Про це пише пресслужба фонду імені Нємцова.

«Ми даємо премію не за минуле і не за майбутнє. Ми даємо премію за те, що людина зробила тут і зараз цього року. А тут і зараз Володимир Зеленський залишився у Києві та вирішив захищати свою Батьківщину разом зі своїм народом. Він проявив мужність», — зазначила засновниця фонду та цієї премії, донька Бориса Нємцова Жанна.

За її словами, ніхто не очікував таких вчинків від Зеленського, тому він проявив хоробрість і мужність.

У фонді зазначили, що цього року вирішили присудити цю премію комусь із українців. Крім Зеленського, номінантами були лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, мер Києва Віталій Кличко, радник голови ОП Олексій Арестович, парамедик Юлія Паєвська («Тайра»), яка з березня перебуває в полоні росіян, а також багато інших. Але переможцем став саме Зеленський.

Фонд був заснований у 2015 році у Німеччини в памʼять про вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова. З 2016 року фонд вручає премію імені Нємцова людям, які «особливо віддані боротьбі за свободу вираження думок і допомагають тим, хто зазнає політичних, расових чи релігійних переслідувань».