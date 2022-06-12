У Києві працівник Генштабу влаштував стрілянину — у Міноборони вже почали розслідування

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У Києві в одному з житлових комплексів працівник Генштабу ЗСУ влаштував стрілянину. Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що службове розслідування вже розпочали.

Про це він написав у своєму Facebook.

«За моїм наказом розпочате службове розслідування для з’ясування усіх обставин інциденту, коли посадова особа Генерального штабу Збройних сил України — керівник одного з управлінь, вчинила дії, які мають ознаки не тільки дисциплінарного, але й кримінального правопорушення», — зазначив Резніков.

За його словами, в Міноборони створили спеціальну комісію на чолі з заступником головнокомандувача ЗСУ, генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком. Резніков підкреслив, що на час розслідування працівника Генштабу відсторонили під посади.

«Якщо у встановленому порядку підтвердяться факти, що внаслідок дій посадовця була загроза настання тяжких наслідків, а саме — ризик для життя та здоров’я дитини, буде зроблено все для справедливого покарання», — наголосив міністр.

Що сталося?

Уранці 12 червня видання «Українська правда» опублікувало декілька відео про те, як чоловік у військовій формі сперечався з поліцейськими. Через деякий час він дістав свій пістолет, погрожував ним і навіть один раз вистрілив у невідомому напрямку. На іншому відео чоловіка вже затримали. Як розповіли виданню жителі ЖК, працівник Генштабу погрожував охоронцям та жителям будинку у центрі Києва після того, як потрапив у ДТП. Вони повідомили, що внаслідок пострілу з пістолета ледь не постраждали діти, які гуляли поруч.