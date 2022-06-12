Російські військові обстріляли житлові будинки на Харківщині — загинули четверо людей, ще четверо поранені

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Харківська обласна державна адміністрація

Російські війська продовжують обстрілювати Харків та область.

Про ситуацію в області розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти рф обстрілювали Харківський район області, зокрема Малоланилівську громаду, Чугуївський та Ізюмський райони. Через це спалахнули пожежі у приватних будинках, нежитлових приміщеннях та лісосмугах.

Вночі боєприпаси росіян поцілили у житлові будинки села Безруки Харківського району. Близько 5 ранку через обстріли загорівся будинок у Золочівській громаді.

За словами Синєгубова, російських обстрілів зазнав також Шевченківський район Харкова. Люди не постраждали. В області загинули четверо цивільних: росіяни вбили одну людину у Чугуївському районі та трьох — у місті Золочів. Четверо мирних мешканців Харківщини дістали поранення: троє людей постраждали у Харківському районі, одну людину госпіталізували в Балаклії.