Учорашній ракетний удар росіян по Чорткову Тернопільської області травмував 22 людей. Серед постраждалих — 12-річна дитина

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Через учорашній ракетний удар по Чорткову Тернопільської області постраждали 22 людини. Серед них є діти.

Про це заявив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш під час брифінгу.

Він повідомив, що через російську атаку отримала поранення 12-річна дитина. Також постраждали шість жінок. Їхній стан наразі стабільний.

Російські ракети зруйнували військовий обʼєкт і чотири будинки. Одна з ракет поцілила у газову трубу. Місто залишилося без газу.

Голова Тернопільської ОВА запевнив, що сьогодні до кінця дня газопостачання відновлять.