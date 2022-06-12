Війська росії вдарили по селах Запорізької області з «Градів», «Смерчів» та авіації. На окупованих територіях росіяни викрадають людей
- Автор:
- Анна Холоднова
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Армія росії вдарила з авіації по Кам’янському Запорізької області. По інших селах регіону гатили з «Градів», «Смерчів» і танків. На окупованих територіях росіяни продовжують викрадати українців.
Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації.
Під ударом російських військ минулої доби опинилися селище Залізничне, місто Гуляйполе Пологівського району та село Камʼянське Василівського району. По Кам’янському ворог завдав авіаційного удару.
Данилівку і Темерівку росіяни обстріляли з «Градів», а Залізничне — зі «Смерчів». По Времівці вкотре вдарили з танків.
На тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники незаконно позбавляють волі українців. У Бердянську 10 червня невідомі військовослужбовці рф забрали учасницю АТО Єргешову Світлану Григорівну та вивезли в невідомому напрямку.
У Василівському районі у селі Орлянське 7 червня армійці росії забрали ще одного учасника АТО Оленченка Олександра Володимировича.
На блокпосту у Василівці 8 червня росіяни викрали 21-річну Галину Пристенську, яка евакуйовувалася з села Смирнове до Запоріжжя.
- 11 червня у Запорізькій області окупанти почали роздавати людям російські паспорти.