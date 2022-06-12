Армія рф за весь час війни втратила вже понад 32 тисячі військових та 700 артилерійських систем

Новини

Російська армія за минулу добу в Україні втратила ще близько 100 своїх військових. Загальна кількість убитих російських окупантів зросла до 32 150.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Крім цього, армія рф втратила 1 430 танків, майже 3,5 тисячі броньованих машин, 715 артилерійських систем та 226 реактивних систем залпового вогню.

Також Генштаб звітує про збиття 212 російських літаків, 178 гелікоптерів, а також ураження 13 кораблів чи катерів.