Ранкове зведення Генштабу: ЗСУ відбили низку атак на населені пункти Луганщини, а в білорусі розгортають засоби РЕБ

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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на ранок 12 червня. Українські військові відбили низку штурмів населених пунктів на Луганщині, а в білорусі біля українського кордону розгортають засоби радіоелектронної боротьби.

Про це пише Генштаб у своєму Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. У прикордонних районах білорусі проводяться додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів РЕБ.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. В Бєлгородській та Курській областях продовжено дію підвищеного рівня терористичної загрози. Противник продовжує вогневий вплив із мінометів по позиціях Сил оборони в прикордонних районах.

На Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Для сковування дій сил оборони ворог здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших підрозділів.

На Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Петрівське, Нова Гусарівка, Курулька, Долина. Намагається закріпитись в населеному пункті Богородичне, бойові дії тривають.

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів. Збільшив інтенсивність застосування артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, в районах населених пунктів Шипилівка та Дронівка.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, успіху не мають. Тривають бойові дії у районі Тошківки.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Комишуваха, Гірське, Миколаївка, Білогорівка, Новолуганське.

Українські воїни відбили наступ в районі населеного пункту Врубівка. Також противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка, але атаку відбили. Ворожий штурм в районі Василівки наші захисники також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не вів. На окремих напрямках розгортає додаткові підрозділи.

На Південнобузькому напрямку противник вів оборону, обстрілював підрозділи наших військ з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Намагався вести контрбатарейну боротьбу.