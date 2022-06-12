ЗСУ на Півдні знищили 13 російських окупантів та три склади з боєприпасами

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Українські військові на півдні України протягом доби ліквідували 13 росіян. Також вони знищили три польових склади боєприпасів.

Про це пише Оперативне командування «Південь».

«Протягом доби авіацією наших Повітряних сил нанесено три авіаційних удари по складах боєприпасів та скупченню ворожої техніки. Ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами в результаті виконання вогневих завдань відмінусовано зі списків особового складу 13 рашистів. Зменшено кількість озброєння рашистів на 1 танк, 5 автівок і 3 польових склади боєприпасів на Херсонщині», — зазначили там.

Крім цього, в ОК «Південь» повідомили, що в Чорне море вийшли ще два великих десантних кораблі. Таким чином, у морі перебувають кораблі із 40 крилатими ракетами та 4 готових до дій десантних кораблі.