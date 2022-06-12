До України прибула комісія ООН, яка буде розслідувати воєнні злочини росії

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В Україну прибула Незалежна міжнародна комісія ООН, яка буде розслідувати злочини, повʼязані з агресією рф. Про це повідомила віцеспікер Верховної Ради Олена Кондратюк.

У складі місії її голова Ерік Мьосе, Ясминка Джумхур і Пабло де Грайфф. Основне завдання ― встановити підозрюваних, зібрати докази та підготувати матеріали, щоби ніхто не уникнув покарання. Представники комісії зазначили, що їм доручили провести окреме розслідування порушення міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права в Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях наприкінці лютого та в березні 2022 року.

Олена Кондратюк уточнила, що українські правоохоронні органи ведуть розслідування щодо понад 16 тисяч воєнних злочинів та злочинів агресії, які російська армія вчинила з 24 лютого 2022 року, у тому числі понад 5 тисяч вбивств та 6 тисяч поранень цивільних.