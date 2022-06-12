Що у світі писали про війну в Україні 11 червня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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Михайло Мельниченко / «Бабель»

Associated Press пише про водіїв, які ризикують своїм життям, щоб евакуювати людей з окупованих територій на сході та півдні України. Маршрути небезпечні й іноді тривають кілька днів, а водіям загрожує затримання, поранення чи навіть смерть. Є водії, які роблять це за гроші, але багато хто волонтерить ― поодинці чи групами. Кореспондент AP поспілкувався з Олександром Петренком, який здійснив кілька евакуацій з Маріуполя та околиць міста, врятувавши близько 130 людей. Оскільки він уже не раз їздив на окуповану росією територію, ризик бути затриманим для нього високий, тому зараз Олександр допомагає з матеріально-технічним забезпеченням команді інших водіїв, які працюють у Запоріжжі. Петренко ділиться набором суворих правил, які він запровадив для водіїв та пасажирів: видаліть фото та повідомлення зі смартфонів; ніколи не вступайте в політичні дискусії та не критикуйте росію, оскільки неправильне слово, сказане не тій людині, може призвести до смертельних наслідків. За словами українських активістів, на сході Донецької області наразі затримані та утримуються понад два десятки водіїв, статус яких невідомий.

The Telegraph пише про ірпінських «їжаків» ― групу з чотирьох тат, які об’єдналися для захисту свого міста, а зараз готуються вирушити на східний фронт. До групи входять «Халк», «Доберман», «Борода» та «Вірменин» ― усі чоловіки 30—40 років, які згуртувалися у відповідь на вторгнення росії та напад на їхнє місто. Зараз група приєдналася до підрозділу Територіальної оборони, щоб пройти підготовку та воювати на сході України. Журналісти Telegraph поспілкувалися з Меттью Робінсоном, одним із 40 міжнародних тренерів, які в Києві навчають новобранців, у тому числі і «їжаків», основ бойової тактики та поводження зі зброєю. Робінсон поділився розчаруванням через відсутність у бійців підготовки та спорядження перед відправкою. «У них є великі списки того, що треба придбати, чого їм бракує. Це жахливо бачити. Я дивлюся на цих чоловіків і думаю: третина з вас не виживуть», ― каже він. Однак загалом, незважаючи на помилки, неточності та відсутність планування та постачання, Збройні сили України продовжують стримувати надзвичайно потужного ворога.

Технологія блокчейну може стати в пригоді для збору та перевірки доказів військових злочинів в Україні, пише CNN. Дослідницький центр Starling використовує технології, за якими працюють криптовалюти, для збереження та перевірки загальнодоступної онлайн-інформації про військові злочини росії проти України. У пʼятницю група вже надала Міжнародному кримінальному суду докази про пʼять нападів на навчальні заклади в Україні. Через повсюдність сучасних мобільних телефонів з’явилася маса відкритих онлайн-даних, які можуть бути використані як докази військових злочинів, скоєних рф. Це створює і можливості, і виклики, враховуючи відсутність протоколів для збереження цифрових доказів. Використовуючи розподіл блокчейну в мережі комп’ютерів та інші криптотехнології, Starling може довести, що інформація не змінювалася, та гарантувати, що вона не зникне, якщо, скажімо, буде видалено твіт, або якщо хмарна база даних зникне.

Співробітник офісу Генерального прокурора Військово-повітряних лсил США Джеремі Грюнерт пише на War on the rocks про майбутнє космічної галузі, на яку вплине війна в Україні. Грюнерт стверджує, що сама війна, санкції проти росії та її союзників, а також реакція рф на санкції впливають на космічний простір. По-перше, оскільки росія ввела ембарго на послуги запуску супутників у відповідь на західні санкції, у короткостроковій перспективі світовий ринок запуску не зможе задовольнити попит. У майбутньому частка роскосмосу, який раніше відігравав значну роль на ринку запуску, напевно, сильно зменшиться на користь інших країн. По-друге, війна впливає на потоки імпорту та експорту космічного приладдя та запчастин ― як комерційних, так і повʼязаних із національною безпекою. США, ймовірно, зменшуватимуть залежність від інших країн і вироблятимуть запчастини для космічного обладнання всередині країни. По-третє, війна продемонструвала зростання ролі комерційних космічних систем в обороні, а це, ймовірно, призведе до того, що такі системи стануть мішенню для воюючих сторін. Таким чином, компаніям-виробникам таких систем доведеться врахувати можливі контрзаходи. Тим не менш, підсумовує Грюнерт, війна в Україні триває, і повний масштаб її впливу на комерційну космічну галузь ще певний час не буде цілком зрозумілим.