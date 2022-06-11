BILD: канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати Україну в червні

Новини

German Presidency of the Council of the EU 2020 / Flickr

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати Україну в червні. Це може бути спільний візит із президентом Франції Емманюелем Макроном та премʼєр-міністром Італії Маріо Драгі. Вони хочуть своєю поїздкою продемонструвати європейську єдність.

Про це пише видання BILD.

Шольца жорстко критикували за те, що він не їздив в Україну від початку війни з росією.

Але тепер, за інформацією видання, французькі та українські урядові кола мають конкретні плани подорожі: канцлер планує спільну поїздку з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі перед самітом G7 наприкінці червня.

Шольц подорожував Західними Балканами в пʼятницю та суботу. Він вважає, що всі шість країн (Косово, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія та Боснія-Герцеговина) належать до ЄС. Як пише видання, Шольц хоче не дати путіну запалити регіон і отримати там подальший вплив.