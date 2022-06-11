Через російські обстріли північ Донеччини залишилася без світла

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Через бойові дії вся північ Донецької області, передусім Бахмутський та Краматорський райони, залишилися без світла.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

За його словами, російські обстріли пошкодили електролінії в районі Торецька — через це відключилися підстанції «Укренерго» у регіоні.

Усі найбільші міста на вільній від окупантів території Донеччини — Краматорськ, Словʼянськ, Костянтинівка, Дружківка, Бахмут зараз без світла.

Фахівці Бахмутського регіонального центру обслуговування електромереж працюють над відновленням електропостачання.