Представник воєнної розвідки Вадим Скібіцький: росіяни мають план на 120 днів війни

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ДП «НАЕК «Енергоатом»

Захисники України зірвали план путінського бліцкригу із захоплення Києва, Харкова та Одеси, тому зараз основні зусилля окупанти зосередили на сході країни. Але росія не відмовилася від плану повного захоплення України.

Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

За даними воєнної розвідки, росія ще має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти України. За словами Скібіцького, противник застосовує на території України 103 батальйонно-тактичні групи, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Ще близько 40 БТГр перебувають у резерві та можуть бути використані проти ЗСУ.

Також представник воєнної розвідки розповів, що у зв’язку з військовими невдачами окупаційних військ генеральному штабу рф доводиться кожні 30 днів коригувати плани вторгнення та зосереджувати всі зусилля лише на певних напрямках.

«Ми маємо підтверджену інформацію, що росіяни мають план на 120 днів війни. Подальше коригування цього плану буде залежати від того, чи противник досягне успіху, чи навпаки зазнає поразки на сході України. Проте, мети так званої спеціальної воєнної операції, про яку путін заявляв на початку війни, росіянам так і не вдалося досягнути», — зазначив Скібіцький.