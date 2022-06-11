В Ірпені на Київщині поліція викрила пособницю росіян, яка мародерила разом із окупантами

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В Ірпені поліція Київської області викрила пособницю росіян, яка разом із російськими військовими мародерствувала в місті.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції.

Під час тимчасової окупації Ірпеня жінка разом із озброєними російськими військовослужбовцями заходила до чужих будинків і крала речі.

Під час обшуку в неї вдома поліція вилучила ворожу символіку та викрадені речі: побутову та комп’ютерну техніку, велосипеди, мобільні телефони, ювелірні вироби, одяг і навіть колекційний алкоголь та парфуми.

«Під час спілкування зі слідчими жінка вигадала історію про те, що сусіди передали їй ці речі на зберігання. Однак навіть під час обшуку люди, які були залучені як поняті, впізнали свої викрадені речі», — зазначили в поліції.

Також повідомили, що підозрювана – місцева жителька, яка ніде не працює. Раніше вона неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців через конфлікти із сусідами та домашнє насильство над своєю матір’ю.