Президент Польщі розраховує на збільшення військ НАТО на сході Альянсу

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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країни східного флангу НАТО розраховують на збільшення кількості військ США у цій частині Європи.

Про це він сказав після саміту Бухарестської дев’ятки, повідомляє Polskie Radio.

За його словами, розширену передову присутність Альянсу варто поширити на такі східні держави, як Болгарія, Угорщина та Словаччина.

«Іншими словами, щоб чисельність військ НАТО, дислокованих у різних країнах східного флангу, була значно збільшена. Ми також сподіваємося, що Сполучені Штати збільшать свою присутність у нашій частині Європи», — сказав польський президент.

Він також наголосив, що НАТО має передусім підтримати Україну та її обороноздатність і розробити «стратегію стримування імперіалізму путіна». За підсумками зустрічі лідери Бухарестської дев’ятки ухвалили спільну декларацію, у якій засудили агресію росії проти України та підтвердили свою прихильність захищати «кожен дюйм території НАТО».