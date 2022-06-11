Вночі 12 червня Приват24 не працюватиме. Сервіс відновлять о 5 ранку

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Сьогодні вночі ПриватБанк проводиме поточні регламентні роботи у «Приват24», тому сервіс не працюватиме.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

З 00:00 до 5:00 додаток та web-версія «Приват24» будуть недоступні.

«Для безпечної та якісної роботи сервісів, ПриватБанк проводить поточні регламентні роботи у «Приват24» у нічний час 12 червня, коли більшість клієнтів не проводить операції», — йдеться в повідомленні.