Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн удруге за час війни приїхала в Україну

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European Parliament / Flickr

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вдруге після початку повномасштабного вторгнення росії до України прибула з візитом до Києва.

Про це вона повідомила у Twitter.

«Добре повернутися в Київ. Із президентом Володимиром Зеленським я підібʼю підсумки спільної роботи, необхідної для відбудови і прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху. Європа з вами!» — ідеться в повідомленні.