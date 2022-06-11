Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн удруге за час війни приїхала в Україну
- Автор:
- Софія Телішевська
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European Parliament / Flickr
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вдруге після початку повномасштабного вторгнення росії до України прибула з візитом до Києва.
Про це вона повідомила у Twitter.
«Добре повернутися в Київ. Із президентом Володимиром Зеленським я підібʼю підсумки спільної роботи, необхідної для відбудови і прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху. Європа з вами!» — ідеться в повідомленні.
- 8 квітня фон дер Ляєн приїхала до України разом із главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Тоді вона передала Зеленському опитувальник для набуття статусу кандидата в ЄС. Глава Єврокомісії переконана, що прийом України до ЄС не лише відповідає стратегічним інтересам Союзу, але й є «нашим моральним обовʼязком».