Дніпрянину, який знімав відео з переміщеннями ЗСУ для росіян, повідомили про підозру

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telegram / Офіс Генерального прокурора

У Дніпрі повідомили про підозру місцевому мешканцю, який передавав росіянам дані про переміщення Збройних сил України і розташування підрозділів Нацгвардії.

Про це розповіли в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, громадянин України передавав адміністраторам проросійських YouTube- і Telegram-каналів відеозаписи з дислокацією підрозділів Нацгвардії, переміщення ЗСУ та військової техніки на території міста Дніпра.

Під час обшуку в нього вилучили компʼютерну техніку і мобільні телефони. До суду підозрюваного триматимуть під вартою. Його справу розслідує СБУ.