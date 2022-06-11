Наприкінці червня Німеччина доставить в Україну самохідні гаубиці — посол

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Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen / Flickr

Сім самохідних гаубиць від Німеччини Україна отримає приблизно 22 червня. Імовірно, йдеться про САУ PzH 2000, які вже тестують ЗСУ.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтервʼю НВ.

За його словами, Німеччина передасть 30 самохідних зенітних систем «Гепард».

«Це теж стара зброя, 30 одиниць: 15 «Гепардів» — до кінця липня, ще 15 — до кінця серпня. Тобто лише два рішення з усіх оголошених німецьким урядом до сьогодні, які перебувають у стадії реалізації», — сказав посол.

Дипломат зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення росії Німеччина направила в Україну легке озброєння, зокрема ПЗРК Stinger, міни, гранати, кулемети, вантажівки та бронемашини, проте важке озброєння так і не було поставлене.