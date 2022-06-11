На Харківщині тривають бойові дії. Війська рф посилили обстріли — за минулу добу четверо людей загинули, шестеро поранені

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Стас Козлюк / «Бабель»

Війська росії минулої доби продовжили обстрілювати Харків і область. Через обстріли четверо людей загинули, шестеро отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківська ОВА Олег Синєгубов.

У Київському районі Харкова російський обстріл пошкодив промислову будівлю. Ніхто не постраждав. У селі Коробочкине Чугуївського району снаряд росіян влучив у приватний будинок. Рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих чоловіків і двох жінок. Ще одна людина в Коробочкиному отримала поранення. Також поранені двоє людей у Дергачах, один — у селі Печеніги, двоє — у селищі Малинівка.

Синєгубов зазначив, що зараз росія посилила обстріли. В області тривають бойові дії. На Харківському напрямку російські окупанти намагаються не дати ЗСУ вийти до держкордону. У районі Ізюму війська рф вели штурм на напрямку Пасіка — Богородичне, намагаються закріпитися на околиці Богородичного. ЗСУ стримують ворога та завдають йому суттєвих втрат.