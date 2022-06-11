Окупована Попасна зруйнована вщент, росіяни примусово вивезли людей до Первомайська та пограбували їхні будинки

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Коли 8 травня російські окупанти зайшли в Попасну, вони під зброєю вивезли всіх мешканців міста в раніше окуповане місто Первомайськ. Зараз росіяни дозволили людям пішки повертатися в Попасну.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив керівник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов.

За його словами, одразу після окупації у Попасній залишалися приблизно півтори тисячі людей.

Микола Ханатов розповів, що зараз місто зруйноване вщент, усе, що вціліло, росіяни розграбували. Швидко відновити знищені комунікації наразі неможливо.

«На вулицях по обидві сторони дороги тіла загиблих цивільних і військових, неприємний запах у місті. Є інформація, що майже в кожному під’їзді є загиблі українські захисники. Навіть називають точну адресу, де три тіла наших захисників. І вже певний час вони там, їх ніхто не прибирає, не ховає, не передає», — сказав керівник Військово-цивільної адміністрації.

Він додав, що російські окупанти не дозволяють виїжджати з окупованої Попасної у бік України. Дозволяють їхати тільки в росію. Більшість людей відмовляються їхати в росію, хоча деякі їдуть туди, щоб потім виїхати у Європу.

Микола Ханатов також розповів, що в сусідньому місті Комишуваха у храмі від обстрілів ховалися 60 людей. Туди зайшли окупанти-кадировці. Вони зняли відео, у якому запевнили, що привезуть людям ліки, пальне для генераторів, а наступного дня вивезли всіх у Первомайськ.

«Гадаю, що буде така ж сама історія: зараз розкрадуть їхнє майно, а потім дозволять пішки йти в Комишуваху», — зазначив Ханатов.