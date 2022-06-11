Від початку вторгнення повітряні сили ЗСУ знищили 500 цілей окупантів

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Зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ напередодні знищили ювілейну, 500-ту ціль — ворожий безпілотник «Орлан-10».

Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Розраховували на дещо більше, утім, літаки рашистів нині не часті гості в підконтрольному Збройним силам повітряному просторі», — кажуть у Командуванні.

Від початку вторгнення зенітні ракетні війська знищують усі типи повітряних цілей: літаки, вертольоти, крилаті ракети, БпЛА, а інколи й ракети оперативно-тактичних комплексів.

Зокрема, 10 червня на рахунок ЗСУ додалися два БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10». Ще два безпілотники цього типу збила Протиповітряна оборона Сухопутних військ.

Крім того, ударна авіація Повітряних сил завдавала ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, позиціях і логістиці ворога і знищила щонайменше пʼять одиниць бойової броньованої техніки та кілька десятків окупантів.