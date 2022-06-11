ISW: Армія рф отримала підкріплення для наступу на Словʼянськ, але навряд це їй допоможе

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Командування російської армії перекинуло підкріплення для наступу на Словʼянськ, але загарбникам буде важко використати чисельну перевагу, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Армія рф продовжує готуватися до наступу на південний схід від Ізюму і на захід від Лиману в напрямку Словʼянська.

Наразі в Харківській області діють 30 російських батальйонних тактичних груп (БТГ), що на 10 більше, ніж повідомлялося 3 червня.

На цьому напрямку російські війська продовжують зосередлилися насамперед на координації наступу на південному сході Харківської області із зусиллями на північному заході Донецької.

Однак ці БТГ, імовірно, зазнали великих втрат і можуть складатися із залишків інших частин. Очевидно, кремль реорганізував свої підрозділи та, можливо, перекинув підкріплення, але малоймовірно, що російські війська на цьому напрямі справді збільшили бойову міць на 50%.

Російські атаки, як і раніше, повʼязані переважно з дорогами та обмежуються вузькими фронтами, і російським військам, ймовірно, буде важко використати будь-яку нову чисельну перевагу.