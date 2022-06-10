WSJ: Світові компанії втратили понад $59 мільярдів через вихід з російського ринку, але їх за це «винагороджують»

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Глобальні компанії з усього світу зазнали понад $59 мільярдів збитків після виходу з російського ринку — і фінансові проблеми будуть ще більшими.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal із посиланням на дослідників з Єльського університету.

Так, майже 1 000 західних компаній зобовʼязалися вийти або скоротити свою діяльність у росії після її вторгнення в Україну. Гігант фастфуду McDonald зафіксував збитки в розмірі $1,2—1,4 мільярда, приватна американська нафтова корпорація — $3—4 мільярда, а пивоварна компанія Budweiser Anheuser-Busch InBev SA — $1,1 мільярда.

Фінансові наслідки від війни для більшості транснаціональних корпорацій незначні, частково через відносно невеликий розмір російської економіки. Навіть для них втрати у росії, як правило, становлять відносно невелику частину їхніх загальних фінансів. McDonaldʼs, наприклад, заявила, що минулого року її бізнеси в рф та Україні приносили менше ніж 3% її операційного прибутку.

Крім цього, деякі компанії списують застряглі в росії активи. Ірландська компанія з лізингу літаків AerCap Holdings NV минулого місяця зафіксувала збитки в розмірі $2,7 млрд, що включає списання вартості понад 100 її літаків, що застрягли в країні.

Згідно з недавнім дослідженням Єльської школи менеджменту, фінансові ринки «винагороджують компанії за те, що вони йдуть з росії». Дослідники дійшли висновку, що зростання вартості акцій компаній, які виходять з ринку, набагато перевищило вартість списаних російських активів.