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Death to Stock

Річна інфляція у США стрімко підвищилася на тлі війни в Україні та коронавірусу. У травні інфляція прискорилась до 8,6% в річному вимірі, а ще у квітні вона становила 8,3%. The New York Times і AFP з посиланням на дані Міністерства праці США пишуть, що це максимальні темпи зростання інфляції з кінця 1981 року.

Ціни на паливо в США щодня б’ють нові рекорди на тлі наслідків російського вторгнення в Україну. Війна піднімає ціни на продукти харчування та паливо. Споживчий попит залишається високим, а зростання заробітних плат недостатнє, щоб повністю компенсувати інфляцію.

Також продовжуються проблем з ланцюжками поставок через пандемію COVID-19.

Експерти зазначають, що боротьба з ростом інфляції може бути повільним і болісним процесом.