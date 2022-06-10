Уряд України запускає нову економічну стратегію, яка діятиме в умовах війни. Загалом це 8 програм

Новини

Пресслужба Кабінету міністрів України

Уряд України запускає нову економічну стратегію, яка діятиме в умовах війни, допоможе економіці вистояти та стане фундаментом для післявоєнного відновлення.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 10 червня.

Загалом це 8 програм, що спрямовані на створення робочих місць через підтримку бізнесу, держзамовлення, будівництво, кредитування та працевлаштування безробітних. Це також безповоротна грантова допомога малому та середньому бізнесу, підтримка українських виробників і будівництво нової інфраструктури.

Так, наприклад, держава надасть безповоротні кошти для створення тисяч нових мікробізнесів. Заявки можна буде подавати через «Дію» у формі бізнес-плану, який розглядають незалежні оцінювачі-підприємці. Крім того, під цей бізнес можна буде взяти пільговий кредит в межах «5—7—9». Очікується, що програма грантів дозволить створити десятки тисяч робочих місць.

Серед ініціатив — безповоротні гранти на розвиток переробних підприємств. Зокрема, йдеться про деревообробку, меблеве виробництво, виробництво одягу чи фурнітури, будівельних матеріалів, аграрну переробку тощо. Держава видасть грант, який можна буде витратити на обладнання.

Гранти також надаватимуть і в агросекторі, зокрема на висадку нових фруктових і ягідних садів та на часткову компенсацію будівництва модульної теплиці розміром 2 гектари: «Наразі передбачаємо будівництво до трьох тисяч таких теплиць. Це означає нове виробництво, нові експортні можливості, збільшення пропозиції овочів, ягід і фруктів на внутрішньому ринку, більше конкуренції та кращі ціни», — пояснив Шмигаль.