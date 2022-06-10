Творець Telegram анонсував передплату на месенджер

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Творець Telegram Павло Дуров анонсував передплату на месенджер — Telegram Premium, яку пообіцяв представити цього місяця.

«Багато хто просив нас ще підвищити поточні ліміти, тому ми шукали способи дозволити вам вийти за межі того, що вже є безумством. Проблема тут у тому, що якби ми зняли всі обмеження для всіх, наші витрати на сервер і трафік стали б некерованими, тому вечірка, на жаль, закінчилася б для всіх», — написав Дуров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, єдиний спосіб підвищити ліміти це зробити їх платними, щоб дозволити користувачам мати додатковий функціонал і високу швидкість передачі даних.

Дуров запевнив, що всі існуючі функції залишаються безкоштовними, а також зʼявиться багато нових безкоштовних функцій. Користувачі, які не будуть підписані на Telegram Premium, зможуть скористатися деякими його функціями, наприклад, переглядати дуже великі документи, медіа та стікери преміум-тарифу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що вартість передплати Telegram Premium становитиме $4,99 на місяць. За ці гроші користувачі отримають можливість відключати вбудовану рекламу в каналах, доступ до спеціальних стікерів, колекцію реакцій, збільшену швидкість завантаження медіафайлів, удвічі збільшені ліміти закріплених чатів, підписок на канали, збільшений розмір завантажуваних файлів, функцію транскрибування голосових повідомлень і багато іншого.