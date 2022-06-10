Нідерланди визначаться з позицією щодо статусу кандидата для України на вступ у ЄС після оцінки Єврокомісії

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Уряд Нідерландів визначиться, чи підтримувати надання Україні статусу кандидата на вступ у ЄС після того, як Європейська комісія опублікує свою оцінку.

Про це заявив в інтервʼю NOS міністр закордонних справ країни Вопке Гукстра.

Він наголосив, що уряд буде неупереджено ставиться до оцінки Єврокомісії та врахує її.

«Європейська комісія має ухвалити розумне рішення щодо того, що необхідно зробити. Тоді ви повинні бути готові дивитися на це відкрито, і саме це зроблять Нідерланди», — сказав Гукстра.

Наразі очікується, що Єврокомісія ухвалить свою оцінку заявки України на вступ в ЄС 17 червня. Після цього це питання обговорять на саміті лідерів ЄС 23—24 червня, де і вирішать, чи надавати Україні статус кандидата.