Війська рф посилили присутність у Чорному морі, тримають напоготові 40 крилатих ракет

Новини

Пресслужба президента Російської Федерації

Війська росії посилили свою присутність у Чорному морі підводним човном.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Корабельне угруповання Чорноморського флоту рашистів посилене ще одним підводним човном — носієм крилатих ракет, продовжує тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря. Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. 40 крилатих ракет напоготові, також у готовності один великий десантний корабель», — повідомило командування.