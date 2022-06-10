Війська рф посилили присутність у Чорному морі, тримають напоготові 40 крилатих ракет
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- Олег Панфілович
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Пресслужба президента Російської Федерації
Війська росії посилили свою присутність у Чорному морі підводним човном.
Про це повідомляє оперативне командування «Південь».
«Корабельне угруповання Чорноморського флоту рашистів посилене ще одним підводним човном — носієм крилатих ракет, продовжує тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря. Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. 40 крилатих ракет напоготові, також у готовності один великий десантний корабель», — повідомило командування.