Чорногорія вирішила надати Україні військову допомогу

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Уряд Чорногорії ухвалив рішення про виділення Україні військової допомоги. Конкретні позиції будуть визначені після консультацій з українською стороною.

Про це пише пресслужба Міноборони країни.

Це рішення є послідовним у підтримці збереження цілісності та суверенітету України. З початку війни в Україні і до сьогодні Чорногорія як повноправний член НАТО та кандидат у члени ЄС, а також щирий друг українського народу засуджувала необґрунтоване та незаконне вторгнення російської федерації проти суверенної європейської держави», — зазначили у відомстві.

Там підкреслили, що найближчим часом Україна та Чорногорія визначать, яку саме допомогу вона зможе надати. Це може стосуватися не лише військової допомоги, але і фінансової або гуманітарної.