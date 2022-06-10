Amazon допомогла Україні вивести у «хмару» 10 мільйонів гігабайтів даних держорганів і приватних компаній

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Хмарний сервіс Amazon Web Services заявив, що допоміг українським міністерствам та підприємствам перенести у «хмару» понад 10 петабайтів даних.

Про це йдеться на сайті Amazon.

Зазначається, що до російського вторгнення українське законодавство вимагало, щоб деякі службові дані держорганів та вибрані дані приватного сектору зберігалися на серверах, які фізично розташовані в Україні. За тиждень до вторгнення, Верховна Рада ухвалила закон, який дозволив переміщувати дані уряду та приватного сектору в «хмару».

24 лютого, у день вторгнення, члени команди AWS зустрілися з представниками українського уряду й обговорили вивезення даних у спеціальних «валізах» AWS Snowball. В Amazon розповідають, що ці валізи були в Києві на третій день війни — відтоді AWS забезпечив міграцію на віддалені сервери чутливої інформації 27 українських міністерств, а також десятків освітніх закладів і приватних компаній на 10 петабайт. Зараз відбувається 61 міграція державних даних з України й очікується, що їх буде ще більше.