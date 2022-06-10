Армія рф завдала Миколаєву збитків на 450 млн грн. Багато будинків не підлягають відновленню

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telegram / Офіс Генерального прокурора

У Миколаєві багато будинків зруйновані ворожими обстрілами настільки, що не підлягають відновленню. Влада оцінює суму збитків у 450 млн грн.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«У нас пошкоджено 143 обʼєкти комунальної власності — це школи, лікарні, бібліотеки, спортивні зали тощо. І ще 282 багатоквартирних будинки, з яких чотири вже не підлягають відновленню — вони зруйновані тотально», — повідомив мер.

Ще 374 приватні будинки зазнали пошкоджень, з них 36 зруйновані повністю.

«Загалом станом на 8 червня ми оцінюємо міські пошкодження на суму понад 450 мільйонів гривень», — сказав Сєнкевич і додав, що повертатися до Миколаєва через ворожі обстріли поки що небезпечно. Влада навпаки рекомендує жителям покидати місто.