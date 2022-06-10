Японія запровадила нові санкції проти рф, заборонивши експорт вантажівок і спецтехніки

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Уряд Японії запровадив нові санкції проти росії. До країни заборонять постачати вантажівки, самоскиди та бульдозери.

Про це заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда, пише ТАСС.

«У звʼязку з рішенням Кабінету міністрів від 7 червня про введення заборони на експорт до росії продукції, що сприяє зміцненню промислової інфраструктури, із 17 червня буде запроваджено заборону на постачання вантажних автомобілів, самоскидів, бульдозерів та іншої техніки до рф», — сказав він.

Хагіуда нагадав, що санкції проти росії вводять за розвʼязання війни в Україні.