У Китаї винищувач упав на житловий квартал. Одна людина загинула

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Flickr / Dizzyfugu

У Китаї винищувач J-7 розбився під час виконання тренувального польоту. Він впав на житлові квартали міста Санʼян, унаслідок чого одна людина загинула, дві отримали поранення.

Про це пише The Washington Post.

За даними китайських державних ЗМІ, літак розбився неподалік аеропорту міста. Пілот винищувача успішно катапультувався, однак сам літак врізався у будинки та пошкодив кілька з них.

Пілота і поранених людей доставили до лікарні, а причини падіння винищувача зʼясовують.

Зазвичай китайські ЗМІ не повідомляють публічно про такі речі, а якщо й пишуть, то обовʼязково підкреслюючи героїчність пілотів, які зробили все для того, щоб відвести літак від житлових кварталів і запобігти жертвам.