Генштаб ЗСУ: Армія рф активно наступає на Бахмутському напрямку, ЗСУ дають відсіч

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Російські окупанти ведуть активні наступальні дії на Бахмутському напрямку, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник силами до 30 батальйонних тактичних груп веде бойові дії. На Харківському напрямку противник обороняється та обстрілює позиції ЗСУ з артилерії.

На Словʼянському напрямку противник намагається створити умови, щоб поновити наступ.

На Донецькому напрямку ворог атакує усіма видами зброї по всій лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку окупанти активних дій не проводили. Обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Григорівка та Серебрянка.

На Сєвєродонецькому напрямку противник безуспішно намагається встановити повний контроль над містом, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти активно застосовують оперативно-тактичну й армійську авіацію. Підрозділи противника намагались вести штурм у напрямку населених пунктів Ниркове та Миколаївка. Українські воїни завдали удару, окупанти зі втратами відійшли.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде безперервний обстріл.

На Південнобузькому напрямку підрозділи ворога ведуть оборону.

Попри примусові заходи, що проводить командування окупаційних військ, і далі фіксуються відмови від участі в бойових діях підрозділів, що укомплектовані мобілізованими з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Стало відомо, що через втрати під час боїв з українськими захисниками в Харківській області мотострілецький підрозділ зі складу першого армійського корпусу рф у повному складі відмовився від участі в бойових діях.