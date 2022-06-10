«Тіньового в країні більше не буде». Зеленський розповів про три рівні економічного розвитку України

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Президент Володимир Зеленський наполягає на тому, що з огляду на постійну військову загрозу з боку росії в українській економіці не може бути тіньової економіки.

Це він сказав у вечірньому зверненні.

«Ми вже маємо звикати до того, що в суспільстві можуть бути тільки дві частини: ті, хто захищає нашу Незалежність, і ті, хто працює так, щоби забезпечити цей захист. І це не питання тієї чи іншої економічної доктрини, не питання тієї чи іншої політичної позиції. Ми просто не можемо собі дозволити, щоб у країні залишалася тіньова частина економічного життя [...]. Отже, це офіційна зайнятість. Це сплата податків. Це максимальне розширення економічних можливостей на легальному ґрунті. І це повна модернізація державних інститутів. Всі, хто працює в українській політиці, хто впливає на суспільну дискусію, мають усвідомити, що тіньового в країні більше не буде», — сказав Зеленський.

Президент заявив про три рівні економічного розвитку та співробітництва (те, що потрібно зробити просто зараз; те, що можемо зробити найближчим часом, і те, що зробимо після війни):

Перше — це програма спеціальних грантів для підтримки малого і середнього бізнесу. Те, що вже зараз може забезпечувати нові робочі місця і нову податкову базу.

Друге — це розвиток сектора безпеки в усіх його аспектах. Це також питання про робочі місця, про фаховість, про технологічність.

Третій аспект — це промислове відновлення та залучення інвестицій. Локалізація, індустріальні парки, підтримка державного замовлення, залучення сучасних технологій в Україну. Готуються відповідні державні програми.

Зеленский зауважив, що провів нараду з урядом щодо цих питань.