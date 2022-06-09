Іран знімає з ядерних об’єктів камери спостереження МАГАТЕ

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Wikipedia / Hossein Ostovar

Іран почав прибирати 27 камер спостереження Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з ядерних обʼєктів по всій країні.

Про це заявив директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, передає «Радіо Свобода».

За його словами, рішення Ірану зменшує здатність організації контролювати ядерну програму країни та «становить серйозний виклик для подальшої роботи там». Ґроссі каже, що це «смертельный удар» для шансів на відновлення ядерної угоди Ірану зі світовими державами.

Камери прибирають на обʼєктах в Тегерані, Натанзі та Ісфахані. Влада країни офіційно не визнала зняття 27 камер, хоча 9 червня іранські державні медіа показали кадри відключення двох камер МАГАТЕ.