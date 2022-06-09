Вечірнє зведення Генштабу: Росіяни штурмують у Сєвєродонецьку і мають частковий успіх біля Комишувахи
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення станом на 9 червня.
- На Сіверському напрямку тривають обстріли зі стрілецької зброї та мінометів у прикордонних районах, росія дронами розвідує ситуацію.
- На Харківському напрямку армія рф обстрілює ЗСУ, щоб вони не просунулись углиб тимчасово захопленої території.
- На Словʼянському напрямку активних дій не було, росія намагається закріпитись на досягнутих рубежах. Зараз росіяни зосередилися на поповненні запасів та перегрупуванні підрозділів. Уздовж лінії зіткнення були артилерійські обстріли.
- У районі села Долина Донецької області ЗСУ вдарили по скупченню особового складу та військової техніки росіян.
- На Сєвєродонецькому напрямку окупанти за підтримки артилерії штурмували в місті Сєвєродонецьк, успіху не мають, бойові дії тривають.
- На північно-західній околиці Тошківки українські воїни відбили штурм. Російська армія має частковий успіх у напрямках селищ Комишуваха та Роти (Донецька область).
- На Бахмутському напрямку окупанти вдарили ракетами в районі Краматорська. Намагаючись визначити маршрути та слабкі місця ЗСУ, росія провела розвідку в районі селища Нагірне — українські військові дали відсіч і змусили їх відійти.
- На Лиманському напрямку активного наступу не було. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому — без змін.
- На Південнобузькому напрямку підрозділи росіян під прикриттям артилерії та реактивних систем залпового вогню нарощують систему оборонних рубежів — обладнують позиції та встановлюють мінно-вибухові загородження.
- У білорусі військкомати почали формувати «народне ополчення».