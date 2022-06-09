Із початку війни 150 тисяч харківʼян втратили житло

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Мер Харкові Ігор Терехов розповів, що з початку війни росії проти України в ​​Харкові зруйнували 3,5 тисячі будинків. Житло втратили 150 тисяч людей.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

За словами мера, 500 багатоповерхових будинків, зокрема девʼяти- та шістнадцятиповерхових, не підлягають відновленню.

«Щодня ворог руйнує обʼєкти інфраструктури, житлові будинки, зносить цілі мікрорайони. А за цим усім стоять життя та долі людей», — наголосив харківський міський голова.

Він також сказав, що спеціалісти на чолі з британським архітектором Норманом Фостером уже працюють над новим генпланом міста. У Харкові планують побудувати нові мікрорайони та транспортні розвʼязки.

«Нам необхідно розпочати будівництво нових обʼєктів, щоб створити робочі місця. У майбутньому мегаполісі ми створимо індустріальні парки для надходження інвестицій. Харків завжди був самодостатнім містом і таким, я впевнений, буде і після нашої перемоги. Ми залучимо найкращих експертів», — додав Ігор Терехов.