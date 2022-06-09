У Голосіївському районі Києва виявили трупи собак у зачиненому автобусі

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У Києві, у Голосіївському районі поблизу вулиці Васильківської виявили приватний автобус із зачиненими собаками — троє з них померли.

Про це Київська міська державна адміністрація повідомила в четвер, 9 червня.

За попередніми висновками, тварини загинули від теплового удару, решта (кількість не уточнюється) — у важкому стані. Ветеринарні лікарі надали їм першу допомогу, собаки під наглядом фахівців.

На місті працює поліція, остаточні причини загибелі тварин встановлять після низки експертиз.