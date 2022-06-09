Литва почала продавати марки з подарованим Україні «Байрактаром»

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Пошта Литви почала продадавати марки із зображенням безпілотника «Байрактар», на який литовці збирали гроші, щоб подарувати його Україні.

Про це повідомляє пресслужба литовської пошти.

Також закликають використовувати нову марку для листів лідерам країн і представникам міжнародних інституцій, щоб спонукати світ більше допомагати Україні.

«Марки — це не просто маленькі витвори мистецтва, які фіксують події, особистостей та ідеї. Їхнє основне призначення — надсилати листи, передавати повідомлення. Це саме те, що ми хочемо зробити протягом цієї кампанії — надіслати повідомлення лідерам країн і представникам міжнародних інституцій: якщо народ Литви може, то й ви можете», — сказала генеральний директор пошти Литви Аста Сунгайлієне.