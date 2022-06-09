За добу росіяни 33 рази обстріляли Луганщину — зруйновані 26 житлових будинків
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- Анна Холоднова
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Facebook / Луганська ОДА
За добу, що минула, поліцейські Луганської області зареєстрували 33 російських обстріли населених пунктів.
Про це повідомляє Національна поліція.
Атаки росіян у Сєвєродонецьку зруйнували три багатоквартирних будинки та два цехи заводу за добу.
У Лисичанську знищені два багатоквартирних та два приватних будинки та пʼять гаражів. Місто Гірське втратило девʼять приватних та один багатоквартирний будинок. Оріхове залишилося без восьми будинків, у Привіллі зруйнований один приватний будинок.
Крім документування руйнувань, поліцейські викрили трьох колаборантів у Рубіжному, селищі Новоайдар та селищі Білокуракине. Також правоохронці зареєстрували два факти незаконного позбавлення волі або викрадення людини, три рази за добу в області злочинці незаконно заволоділи транспортними засобами.